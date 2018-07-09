Іконописець зі Святої Гори відвідав жіночий монастир УПЦ на Київщині (фото)

На Київщині у Вільшанському жіночому монастирі УПЦ на честь ікони Божої Матері «Відрада і втіха», 30 червня, побував відомий афонський іконописець, ієромонах Лука з обителі Ксенофонт.

Отець Лука відомий своїми роботами не лише на Афоні, а й по всьому світу.

Серед його робіт - ікона Пресвятої Богородиці «Вратарниця», написана для відродженої Іверської каплиці в Москві. Також він розписав соборні храми афонських обителей Сімонопетра та Ксенофонт.

Разом зі своїм рідним братом, ієромонахом Серафимом, ієромонах Лука розписали комплекс подвір'я Ксенофонта - жіночий монастир на честь Іоанна Предтечі в селищі Акрітохорі (Греція).

За матеріалами oiu.church.ua.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".