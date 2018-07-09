На Афоні архієпископ УПЦ молився за мир в Україні
Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря) звершив паломництво на Святу Гору Афон.
Владика Климент звершив Божественну літургію у Свято-Пантелеімоновому монастирі. Йому співслужив ігумен монастиря архімандрит Євлогій та насельники.
Під час богослужіння архієпископ молився за мир в Україні. Біля мощей святого великомученика і цілителя Пантелеімона він молився про вірян та священнослужителів Ніжинської єпархії УПЦ.
Владика Климент відвідав афонські скити.
Архієпископ Климент також помолився на Святій Горі за упокій душі митрополита Ніжинського і Прилуцького Іринея (Семка), який помер 23 вересня 2017 року.
За матеріалами Ніжинської єпархії УПЦ.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".