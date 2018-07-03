Паломники з України відвідали обитель на Криті, побудовану з благословення шанованого афонського святого (фото)

16:30, 03 липня 2018
Афон
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На Криті (Греція) в 15 км від міста Ханья, в районі Агія Кіріак, на скелях, розташований жіночий ісіхастірій (грец. місце безмовності, пустинь) на честь Преображення Господнього. Він відноситься до монастиря Хрісопігіс, який знаходиться в місті Ханья.

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Обитель відвідали паломники з України, серед яких з робочим візитом перебував виконавчий директор БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Андрій Ус.

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Примітно, що обитель була побудована з благословення преподобного Порфирія Кавсокалівіта, яке він дав у 1989 році. Він описав, якою має бути обитель. Він хотів, щоб сестри в молитвах спостерігали за красою Божого творіння, яка розкривається перед ними і молилися про тих, хто живе біля підніжжя гори.

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Ісіхастірій був побудований на місці старого монастирського подвір'я. Біля підніжжя збереглися руїни візантійської фортеці Кастелло.

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Будівництво монастиря почалося в середині 90-х років. У 2002 році Патріарх Варфоломій освятив місце, на якому потім був споруджений головний храм на честь Преображення Господнього. Через 10 років відбулося його освячення.

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«Для нашого Фонду ця обитель дуже близька, адже складена сестрами монастиря книга з висловами преподобного Порфирія Кавсокалівіта «Христос - це все!», яка з дозволу ігумені Феоксеніі, була перекладена мною українською. Вона вийшла в світ навесні цього року в Україні. За словами сестер, це одне з кращих видань про преподобного», - сказав Андрій Ус.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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