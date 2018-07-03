Паломники з України відвідали обитель на Криті, побудовану з благословення шанованого афонського святого (фото)

На Криті (Греція) в 15 км від міста Ханья, в районі Агія Кіріак, на скелях, розташований жіночий ісіхастірій (грец. місце безмовності, пустинь) на честь Преображення Господнього. Він відноситься до монастиря Хрісопігіс, який знаходиться в місті Ханья.

Обитель відвідали паломники з України, серед яких з робочим візитом перебував виконавчий директор БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Андрій Ус.

Примітно, що обитель була побудована з благословення преподобного Порфирія Кавсокалівіта, яке він дав у 1989 році. Він описав, якою має бути обитель. Він хотів, щоб сестри в молитвах спостерігали за красою Божого творіння, яка розкривається перед ними і молилися про тих, хто живе біля підніжжя гори.

Ісіхастірій був побудований на місці старого монастирського подвір'я. Біля підніжжя збереглися руїни візантійської фортеці Кастелло.

Будівництво монастиря почалося в середині 90-х років. У 2002 році Патріарх Варфоломій освятив місце, на якому потім був споруджений головний храм на честь Преображення Господнього. Через 10 років відбулося його освячення.

«Для нашого Фонду ця обитель дуже близька, адже складена сестрами монастиря книга з висловами преподобного Порфирія Кавсокалівіта «Христос - це все!», яка з дозволу ігумені Феоксеніі, була перекладена мною українською. Вона вийшла в світ навесні цього року в Україні. За словами сестер, це одне з кращих видань про преподобного», - сказав Андрій Ус.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".