До Києва прибув список чудотворної ікони Божої Матері «Вівтарниця» зі Святої Гори Афон

У столичний Андріє-Володимирський храм Кафедрального собору Української Православної Церкви 2 липня прибув список чудотворної ікони Божої Матері «Вівтарниця» зі Святої Гори Афон.

Ікона прибула з афонського монастиря Ватопед і перебуватиме в Андріє-Володимирському храмі до 10 липня.

В цей день перед святинею був відслужений молебень з акафістом, який очолив вікарій Київської Митрополії єпископ Варсонофій. Ікона «вівтарниця» була внесена і встановлена ​​в центрі храму, після чого всі бажаючі змогли прикластися до святині.

Віруючі молилися перед святим образом Діви Марії, а в кінці молебню було звершено помазання освяченим єлеєм.

Ікона Божої Матері «Віматарісса», або «Ктіторісса» ( «Вівтарниця», або «Ктиторська») - покровителька афонской обителі Ватопед.

Святкування «Вівтарниці» встановлено також на вівторок Світлої седмиці (тижня після Пасхи), в цей день навколо монастиря на честь святого образу відбувається Хресний хід.

За матеріалами, наданими Кафедральним собором УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".