Зі Святої Гори хоспісу для онкохворих під Одесою передали копію чудотворної ікони

В Одеській області, в селі Маринівка, у Свято-Покровському скиту УПЦ віруючі зустріли копію ікони Пресвятої Богородиці "Всецариця", написану на Святій Горі Афон.

Єпископ Діодор на чолі делегації Одеської єпархії у монастирі Ксенофонт прийняв ікону Пресвятої Богородиці "Всецариця" в якості благословення для хоспісу для онкохворих, що будується в селі Маринівці при Свято-Покровському скиті.

Ікону доставили в Ватопед, де копія була освячена прикладанням до чудотворного Поясу Пречистої й інших святинь.

* За переданням, ікона "Всецариця" - це благословення старця Іосифа Ісіхаста своїм учням. На образі зображена Богородиця, Яка сидить на царському троні. Вона тримає на руках немовля Христа, а Він у руці - сувій. На задньому плані зображені два ангели, які осіняють крилами Богородицю з Немовлям.

Перед «Всецарицею» моляться про зцілення від онкологічних захворювань.

За матеріалами Одеської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".