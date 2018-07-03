Зі Святої Гори хоспісу для онкохворих під Одесою передали копію чудотворної ікони

14:05, 03 липня 2018
Афон
9 0
1

В Одеській області, в селі Маринівка, у Свято-Покровському скиту УПЦ віруючі зустріли копію ікони Пресвятої Богородиці "Всецариця", написану на Святій Горі Афон.

2

Єпископ Діодор на чолі делегації Одеської єпархії у монастирі Ксенофонт прийняв ікону Пресвятої Богородиці "Всецариця" в якості благословення для хоспісу для онкохворих, що будується в селі Маринівці при Свято-Покровському скиті.

2

Ікону доставили в Ватопед, де копія була освячена прикладанням до чудотворного Поясу Пречистої й інших святинь.

* За переданням, ікона "Всецариця" - це благословення старця Іосифа Ісіхаста своїм учням. На образі зображена Богородиця, Яка сидить на царському троні. Вона тримає на руках немовля Христа, а Він у руці - сувій. На задньому плані зображені два ангели, які осіняють крилами Богородицю з Немовлям.

Перед «Всецарицею» моляться про зцілення від онкологічних захворювань.

За матеріалами Одеської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter