Афонському старцю, якого називають «апостолом Америки», виповнилося 90 років

Старець Єфрем Філофейскій (Арізонський) 24 червня відзначив день народження, йому виповнилося 90 років. Архімандрит Єфрем (в миру Іоанніс Мораітіс, грец. Ιωάννης Μωραΐτης) народився 24 червня 1928 року в місті Волос (Греція).

Отець Єфрем - духовне чадо старця Іосифа Ісихаста, про якого він написав книгу «Моє життя зі старцем Іосифом».

Філофейським старця Єфрема стали називати з 1973 року, коли він став ігуменом обителі Філофей і за короткий термін відродив у ній чернече життя. Потім Кінот Святої Гори благословив старця Єфрема на духовне керівництво трьох афонських монастирів: Ксіропотам, Констамоніт і Каракал. Вони і нині залишаються під його керівництвом, як і ряд обителей на материковій Греції та в Північній Америці.

У 1960 році грецький богослов протоієрей Іоанн Романідіс написав: «Святогорці мають негайно направити своїх представників у США і заснувати там чернечі обителі, в іншому випадку Православ'я на Американському континенті очікує неминуча загибель».

Кілька років по тому монастирі старця Єфрема з'явилися в багатьох регіонах США і Канади: Нью-Йорку, Техасі, Флориді, Вашингтоні, Північній Кароліні, Пенсільванії, Іллінойсі, Каліфорнії, Мічігані, Монреалі та Торонто.

Головний - монастир святого Антонія Великого в Арізоні, тому старця називають Єфремом Арізонським, або «апостолом Америки».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".