Святі Афона, день пам'яті яких святкується в липні
Афонські святі, день пам'яті яких православні християни відзначають у липні (за новим стилем).
2 липня - преподобного Паїсія Хіландарського;
3 липня - святого Калліста, Патріарха Константинопольського;
4 липня - новомученика Микити Нісіріоса; преподобномученика Павла, панігір Великої Лаври;
5 липня - святого Григорія вчителя Ватопедського;
7 липня - преподобного Афанасія Паріоса; Різдво Іоанна Хрестителя - панігір обителі Діонісіат;
8 липня - святого Феоліпта, митрополита Філадельфійського, преподобномученніка Прокопія; преподобного Дометія Діонісіатського; преподобного Діонісія Мікроафоніта, засновника монастиря Діонісіат;
9 липня - преподобномученника Давида;
12 липня - святих апостолів Петра і Павла, панігір монастиря Каракал; преподобного Паїсія Святогорця;
16 липня - преподобномученика Герасима Нового (1812);
18 липня - преподобного Афанасія Афоніта і священномученика Кіпріана (+1679), панігір Великої лаври;
19 липня - священномученика Іоанна (1462);
21 липня - святого Феофіла Мироточивого (1548), панігір монастиря Пантократор;
22 липня - преподобних Діонісія Ритора та Митрофана;
23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського;
24 липня - святого Никодима Ісихаста (1322); святого Кирила Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектарія (1820);
26 липня - преподобномученика Кирила (1566);
27 липня - преподобного Никодима Святогорця (1809).
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".