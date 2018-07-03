Святі Афона, день пам'яті яких святкується в липні

09:36, 03 липня 2018
Афон
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2 липня - преподобного Паїсія Хіландарського;

3 липня - святого Калліста, Патріарха Константинопольського;

4 липня - новомученика Микити Нісіріоса; преподобномученика Павла, панігір Великої Лаври;

5 липня - святого Григорія вчителя Ватопедського;

7 липня - преподобного Афанасія Паріоса; Різдво Іоанна Хрестителя - панігір обителі Діонісіат;

8 липня - святого Феоліпта, митрополита Філадельфійського, преподобномученніка Прокопія; преподобного Дометія Діонісіатського; преподобного Діонісія Мікроафоніта, засновника монастиря Діонісіат;

9 липня - преподобномученника Давида;

12 липня - святих апостолів Петра і Павла, панігір монастиря Каракал; преподобного Паїсія Святогорця;

16 липня - преподобномученика Герасима Нового (1812);

18 липня - преподобного Афанасія Афоніта і священномученика Кіпріана (+1679), панігір Великої лаври;

19 липня - священномученика Іоанна (1462);

21 липня - святого Феофіла Мироточивого (1548), панігір монастиря Пантократор;

22 липня - преподобних Діонісія Ритора та Митрофана;

23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського;

24 липня - святого Никодима Ісихаста (1322); святого Кирила Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектарія (1820);

26 липня - преподобномученика Кирила (1566);

27 липня - преподобного Никодима Святогорця (1809).

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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