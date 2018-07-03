Святі Афона, день пам'яті яких святкується в липні

Афонські святі, день пам'яті яких православні християни відзначають у липні (за новим стилем). 2 липня - преподобного Паїсія Хіландарського; 3 липня - святого Калліста, Патріарха Константинопольського; 4 липня - новомученика Микити Нісіріоса; преподобномученика Павла, панігір Великої Лаври; 5 липня - святого Григорія вчителя Ватопедського; 7 липня - преподобного Афанасія Паріоса; Різдво Іоанна Хрестителя - панігір обителі Діонісіат; 8 липня - святого Феоліпта, митрополита Філадельфійського, преподобномученніка Прокопія; преподобного Дометія Діонісіатського; преподобного Діонісія Мікроафоніта, засновника монастиря Діонісіат; 9 липня - преподобномученника Давида; 12 липня - святих апостолів Петра і Павла, панігір монастиря Каракал; преподобного Паїсія Святогорця; 16 липня - преподобномученика Герасима Нового (1812); 18 липня - преподобного Афанасія Афоніта і священномученика Кіпріана (+1679), панігір Великої лаври; 19 липня - священномученика Іоанна (1462); 21 липня - святого Феофіла Мироточивого (1548), панігір монастиря Пантократор; 22 липня - преподобних Діонісія Ритора та Митрофана; 23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського; 24 липня - святого Никодима Ісихаста (1322); святого Кирила Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектарія (1820); 26 липня - преподобномученика Кирила (1566); 27 липня - преподобного Никодима Святогорця (1809). "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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