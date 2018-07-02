У Ватопед митрополит Хризостом розповів про старця Іосифа і помолився на його могилі

В обителі Ватопед на Святій Горі митрополит Халкідський Хризостом звершив панахиду на могилі старця Іосифа Ватопедського у річницю його смерті, 29 червня.

Разом із ним молилися ігумен монастиря архімандрит Єфрем (Куцу), святогорці й паломники з різних країн світу.

«Ми завжди намагаємося жити з тим, чого нас навчив отець Іосиф, і ми прославляємо Бога, [...] який заради любові до Бога боровся до кінця», - сказав архімандрит Єфрем.

Він також підкреслив, що «ми ніколи не бачили, щоб ця людина критикувала, скаржилася, навіть коли його пограбували, він мав постійну божественну любов».

Митрополит Хризостом підкреслив: «Старець Іосиф - ангел Божий, який вчив всіх людей смиренню і покаянню».

*** Схимонах Іосиф народився в 1921 році на Кіпрі в багатодітній родині. У хрещенні отримав ім'я Сократіс. У 16 років прийняв чернецтво в монастирі Ставровуні, на Кіпрі, де і перебував до 1945 року. Прийняв постриг у рясофор з ім'ям Софроній.

Потім він відправився на Святу Гору, де зустрівся зі старцем Іосифом Ісіхастом, який став його духовним отцем. Старець Іосиф був засновником і духівником чернечого братства в Новому Скиту, а також трудився в монастирі Кутлумуш і Сімонопетрській келії на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці в Кареї.

У 1989 році, за рішенням Священного Кінота і з Благословення Вселенського Патріарха старцю Іосифу доручили відновлення монастиря Ватопед.

Старець Іосиф відійшов до Господа 1 липня 2009 року. Відразу після смерті старця сталося диво - покійний посміхнувся.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".