В Узбекистан прибули афонські святині

У кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці Ташкента (Узбекистан) прибутку афонські святині. Вони були доставлені насельником обителі Зограф отцем Кирилом з благословення настоятеля монастиря архімандрита Амвросія.

Серед привезених святинь: чудотворний образ святого великомученика Георгія Побідоносця та ковчег із часточками мощей - святителя Миколая Чудотворця, Спиридона Триміфунтського, великомученика Георгія, великомученика Димитрія Солунського, преподобного Антонія Великого, преподобного Іосифа Ісіхаста, преподобного Серафима Саровського, а також частка Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Святині зустрічали митрополит Ташкентський і Узбекистанський Вікентій, представники духовенства та численні віруючі.

«Ми вдячні Богу й Божій Матері за таку милість. Дай Бог, щоб ці святині, перед якими ми будемо молитися в ці дні, стали для нас помічниками в наших хворобах, скорботах, труднощах, життєвих випробуваннях, щоб всі наші проблеми ми могли вирішити благодаттю Божою і молитвами святих угодників Божих, частки мощей яких знаходяться в цьому ковчезі», - сказав митрополит Вікентій.

Він також подякував архімандриту Амвросію й отцю Кирилу за можливість православним Ташкента прикластися до афонських святинь.

За матеріалами прес-служби Ташкентської й Узбекистанської єпархії.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".