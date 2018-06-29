Соборний храм столиці Святої Гори відзначив панігір: дивовижна історія молитви «Достойно єсть»

У храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці в столиці Афона - Кареї відзначили панігір, вшанувавши

образ Пресвятої Богородиці «Достойно єсть».

У кінці Х століття недалеко від Карейського монастиря на Святій Горі жив старець-самітник з послушником. Одного разу старець відправився на всеношну в обитель, а послушник залишився в келії і молився. Коли настала ніч, він почув стукіт у двері. Хлопець відкрив і побачив перед собою незнайомого ченця. Послушник впустив його, і вони разом продовжили молитися.

Коли настав час величати Божу Матір, невідомий монах став перед Її іконою «Милуюча». Послушник, як і належить, почав співати молитву: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...», але чернець сказав йому: «У нас не так величають Божу Матір» - і заспівав: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом добавил «Честнейшую Херувим…». А потім додав «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...». Він сказав послушнику завжди так молитися, де раніше співали лише «Честнейшую Херувим…».

Послушник попросив гостя записати слова, бо боявся забути їх. Але в келії не знайшлося чорнила та паперу. Тоді таємничий гість написав слова молитви пальцем на камені, який став м'яким, немов віск. Послушник запитав ім'я у незнайомця. Він відповів «Гавриїл» і зник.

Послушник розповів старцю про те, що сталося, коли той повернувся з монастиря. Старець вислухав, подивився на камінь зі словами молитви, і зрозумів, що гість - це архангел Гавриїл.

У кінці X століття Константинопольський Патріарх Миколай II Хрисоверг благословив додати до «Честнейшую Херувим…» ангельську пісню «Достойно єсть...». Відтоді молитва «Достойно єсть» стала виконуватися на богослужінні і в домашньому співі віруючими в новому варіанті.

А ікону Богородиці «Милуюча» стали також називати «Достойно єсть». Образ зберігався в храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці в столиці Афона - Кареї. У цей день соборний храм відзначає панігір.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".