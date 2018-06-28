Мученик Савва Стагірит - афонський святий, який прославив своє місто, подібно до Аристотеля

Православні у червні святкують день пам'яті афонського святого - преподобномученика Савви Стагиріта.

Святий Савва народився в XVIII столітті в Стагирі, звідки був родом відомий філософ Аристотель. Тому про місто кажуть, що Аристотель прославив його до Христа, а святий Савва - вже за часів християнства.

Святий прийняв чернецтво в обителі Констамоніт на Афоні. Чернець заздалегідь готувався до мученицької смерті за Христа. Про його мученицький подвиг написав монах Досифей. Рукопис зберігся до наших днів, і називається «Нові записи про новоявлених священномучеників і преподобномучеників, отців святогорців, під час грецької революції османами убитих».

Згідно з цим письмовим джерелом, преподобномученик Савва незадовго до смерті відвідував Іверський монастир. Залишаючи Консамоніт, він розповів одному з ченців, що знає, якою буде його смерть. Вночі у видінні мученик побачив, що його вб'ють вороги, які будуть його переслідувати.

Все збулося, як він і розповідав. Святий Савва, разом з мирянином, який був монастирським слугою, були вбиті недалеко від монастиря Зограф, по дорозі, що веде до Іеріссону. Убитий мирський чоловік також був родом із Стагир.

Це сталося у 1822 році, під час революції в Греції, коли турки в Іеріссоні на третій день після Пасхи Господньої вбили 400 осіб.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".