У Хіландарі будують тимчасову їдальню та проводять реконструкцію трапезної (фото)
15:45, 28 червня 2018Афон
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В афонській обителі Хиландар почалися будівельні та ремонтні роботи.
Наразі в обителі споруджують тимчасову їдальню. Це необхідно для того, щоб забезпечити для насельників і паломників місце для прийому їжі на час, поки не завершаться ремонтні роботи в трапезній.
Реконструкція їдальні Хіландарського монастиря буде проходити протягом найближчих декількох місяців.
*Трапезна монастиря Хіландар розташована біля західного боку монастирської території, навпроти фасаду соборного храму. Ця будівля прямокутної форми, має дві ніші та два входи. Інтер'єр трапезної особливо цінний через фрески XVII і XIV століть.
В обителі паломники їдять разом з монахами, але сидять за різними столами.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".
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