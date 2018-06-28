У Хіландарі будують тимчасову їдальню та проводять реконструкцію трапезної (фото)

В афонській обителі Хиландар почалися будівельні та ремонтні роботи.

Наразі в обителі споруджують тимчасову їдальню. Це необхідно для того, щоб забезпечити для насельників і паломників місце для прийому їжі на час, поки не завершаться ремонтні роботи в трапезній.

Реконструкція їдальні Хіландарського монастиря буде проходити протягом найближчих декількох місяців.

*Трапезна монастиря Хіландар розташована біля західного боку монастирської території, навпроти фасаду соборного храму. Ця будівля прямокутної форми, має дві ніші та два входи. Інтер'єр трапезної особливо цінний через фрески XVII і XIV століть.

В обителі паломники їдять разом з монахами, але сидять за різними столами.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".