У Молдову прибув список «Іверської» ікони Пресвятої Богородиці

В Оргіїв (Молдова) зі Святої Гори прибула копія ікони Пресвятої Богородиці «Іверська» або «Вратарниця».

Образ був переданий в оргіївський православний храм на честь Вознесіння Господнього.

«Богородиця, яка побажала стати покровительницею і захисницею ченців Святої Афонської Гори, відтепер візьме під свою материнську турботу та заступництво і наш муніципій, і цю церкву, і всіх християн, які будуть сюди приходити», - сказав єпископ Оргіївський Силуан.

«Дізнавшись історію цієї ікони, в моїй душі та в моєму серці загорілося пристрасне бажання привезти її копію в цей Божий храм», - розповів священик, Ростислав Постіке.

Щоб привезти святиню в Молдову парафіяни храму зібрали 5 тисяч євро.

Люди вірять, що Матір Божа почує молитви, вознесені перед Її чудотворним образом.

«Прийшли помолитися і попросити здоров'я для себе, і своїх дітей, і всіх людей. І щоб Богородиця послала нам дощ», - сказала прихожанка Вознесенського храму.

За матеріалами ru.publika.md, canal3.md.

* «Іверська» ікона Богородиці знаходиться на Святій Горі в обителі Іверон. Образ написав євангеліст Лука.

У IX столітті він зберігався у благочестивої вдови в Нікеї. Один з іконоборців ударив ікону списом, цілячись в образ Богородиці. З рани потекла кров. Вдова врятувала ікону від знищення, опустивши її в море. Через багато років образ виявився біля берегів Афону. Святогорці кілька днів спостерігали в морі вогненний стовп, який виходив від ікони до неба. Через три дні, проведених у молитвах, насельник обителі старець Гавриїл пішов по воді, як по суші й взяв святиню.

Ікона, за вказівкою Цариці Небесної, зберігається в надбрамному храмі, тому і називається «Вратарниця».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".