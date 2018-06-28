Колекція афонських семантронів, дозволених у чернечій республіці (фото)

Автори англомовного блогу athosweblog продовжують ділитися фотографіями зі Святої Гори та пізнавальною інформацією про Афон.

Цього разу вони розмістили публікацію про семантрони Афона.

«Не дивлячись на відмінності між монастирями та скитами, вони мають кілька спільних рис. Серед них - семантрон, необхідний інструмент для призову ченців до молитви. І це єдиний музичний інструмент, дозволений у чернечій республіці», - написав Бас Кампс.

Він також розповів про історію семантронів.

«На думку деяких істориків, семантрон замінив трубу, яка використовувалася на горі Синай у 6 столітті, як заклик до молитви.

Семантрон використовувався за часів Османської імперії, бо дзвін дзвонів був оголошений незаконним. Після того, як оттоманці пішли, звичай залишився», - зазначив блогер.

Чоловік розповів, як створив колекцію фотографій.

«Під час мого останнього паломництва в 2017 році я спробував зробити фотографічну колекцію семантронів. І тепер, в ретроспективі, я заглянув у свою колекцію, щоб дізнатися, зробив я більше фотографій семантронів чи молотків.

Я додав фотографії Германа та Віма. Нам все ще потрібні фотографії Ксіропотама, Ксенофонта й Свято-Пантелеймонівського монастиря. Ви можете відправити свою фотографію відсутніх афонських семантронів, і ми з вдячністю додамо її в цю колекцію», - написав Бас Кампс.

Він розмістив фотографії афонських семантронів у порядку рангу монастирів.

За матеріалами athosweblog.com.

* Семантрон - це плоска дерев'яна дошка, призначена для звукового оповіщення про богослужіння. Використовується семантрон в монастирях і церквах замість дзвонів. Дія «дзвону» в семантрон назвали клепанням - «клепати в семантрон». На Русь інструмент потрапив у кінці Х століття, одночасно з запозиченням візантійського богослужіння. Інструмент тут був названий «било», а його металевий аналог - «клепали».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".