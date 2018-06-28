Колекція афонських семантронів, дозволених у чернечій республіці (фото)

12:05, 28 червня 2018
Афон
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Цього разу вони розмістили публікацію про семантрони Афона.

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«Не дивлячись на відмінності між монастирями та скитами, вони мають кілька спільних рис. Серед них - семантрон, необхідний інструмент для призову ченців до молитви. І це єдиний музичний інструмент, дозволений у чернечій республіці», - написав Бас Кампс.

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Він також розповів про історію семантронів.

«На думку деяких істориків, семантрон замінив трубу, яка використовувалася на горі Синай у 6 столітті, як заклик до молитви.

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Семантрон використовувався за часів Османської імперії, бо дзвін дзвонів був оголошений незаконним. Після того, як оттоманці пішли, звичай залишився», - зазначив блогер.

Чоловік розповів, як створив колекцію фотографій.

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«Під час мого останнього паломництва в 2017 році я спробував зробити фотографічну колекцію семантронів. І тепер, в ретроспективі, я заглянув у свою колекцію, щоб дізнатися, зробив я більше фотографій семантронів чи молотків.

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Я додав фотографії Германа та Віма. Нам все ще потрібні фотографії Ксіропотама, Ксенофонта й Свято-Пантелеймонівського монастиря. Ви можете відправити свою фотографію відсутніх афонських семантронів, і ми з вдячністю додамо її в цю колекцію», - написав Бас Кампс.

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Він розмістив фотографії афонських семантронів у порядку рангу монастирів.

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За матеріалами athosweblog.com.

* Семантрон - це плоска дерев'яна дошка, призначена для звукового оповіщення про богослужіння. Використовується семантрон в монастирях і церквах замість дзвонів. Дія «дзвону» в семантрон назвали клепанням - «клепати в семантрон». На Русь інструмент потрапив у кінці Х століття, одночасно з запозиченням візантійського богослужіння. Інструмент тут був названий «било», а його металевий аналог - «клепали».

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"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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