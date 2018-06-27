На Криті завершилося будівництво храму на честь двох афонських святих

На Криті (Греція) в місцевості Плакота (Plakota) завершили будівництво першого на острові й одного з перших у світі храму на честь преподобних Порфирія Кавсокалівіта та Паїсія Святогорця.

Будівництво кам'яного храму було розпочато два роки тому. Це приватна ініціатива православних Криту.

Освячення храму відбудеться 11 липня. Початок богослужіння о 7.00.

За матеріалами agioritikesmnimes.blogspot.com.

* Преподобний Порфирій Кавсокаливит і Паїсій Святогорець - шановані в православному світі сучасні афонські старці.

Порфирій Кавсокаливит народився в Греції в 1906 році. Потай від батьків, будучи зовсім юним, преподобний пішов на Афон і прийняв чернечий постриг. Через хворобу, в 19 років, святий залишив Афон і служив у Левконі, а потім в Афінах. Тисячі людей приходили до старця Порфирія за духовною порадою, і святий кожному приділяв час. Багатьох скорботних, з Божої благодаті, преподобний зцілив від хвороб. У 1984 році Порфирій Кавсокаливит повернувся на Афон, але прожив на Святій Горі всього два роки, після чого відійшов до Господа. Священний Синод Константинопольського Патріархату канонізував старця Порфирія 27 листопада 2013 року.

Преподобний Паїсій Святогорець (мирське ім'я - Арсеній Езнепідіс) народився в Каппадокії (Туреччина) в 1924 році. Виріс на території Греції, так як туди, після обміну населенням між країнами, переїхала його родина. У 1954 році Паїсій прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон. З 1958 по 1962 рік жив у грецькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці в Стоміо. Потім Преподобний жив в обителі святої Катерини на горі Синай, в Єгипті. У 1964 році преподобний Паїсій повернувся на Святу Гору. Через важку хворобу йому зробили операцію, видаливши велику частину легенів. Преподобний жив у келії Панагуда, в монастирі Кутлумуш на Святій Горі. У 70-х роках ХХ століття допомагав організовувати місіонерське служіння в Заїрі, в Республіці Конго. Помер святий у 1994 році в монастирі Іоанна-Богослова, в Греції. У 2015 році відбулася його канонізація в лику святих Константинопольським Патріархатом.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".