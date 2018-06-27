Святий Феофан - мученик, під час страти якого сталося диво

Православні християни у червні відзначають день пам'яті преподобномученика Феофана.

Мученик Феофан жив у XVI столітті. Він народився в селищі Запанті на Пелопоннеському півострові. Мирське ім'я - Феодор. У юнацтві він навчався ремеслу у кравця в Константинополі. Але пізніше хлопець втік від господаря через погане ставлення.

Одного разу в місті було свято з нагоди обрізання сина султана, під час якого Феодор відрікся від Христа. Він був прийнятий у дитячий корпус яничар при палаці. Тут за 6 років він здобув освіту на турецькій та арабській мовах.

Потім хлопець став відчувати докори сумління. Він втік із міста, обійшов багато місць у пошуках людини, яка б вказала йому шлях до порятунку. Він зустрів митрополита Філадельфійського Гавриїла, який жив у Венеції. Святитель зміцнив хлопця в вірі та постриг в чернецтво з ім'ям Феофан і сказав, щоб спокутувати гріх - потрібно повернутися туди, де він відрікся, щоб засвідчити своє повернення в християнство публічно.

Феофан повернувся в Константинополь. Його впізнали, але він не міг знайти приводу, щоб покаятися публічно. Три дні він провів у слізній молитві, а потім постав перед суддею з проханням, щоб він засвідчив віру, яку він втратив через юнацькі помилки. Суддя поблажливо поставився до нього і прогнав.

Він прийшов до судді з міста Лариси, але і той наказав прогнати Феофана, покаравши 600 ударами батогом.

Чернець відправився на Афон, де старці підтримали його бажання постраждати за Христа. Потім святий повернувся в Константинополь. Духівник Євтимій причастив його і приготував до подвигу.

У суді він сказав, що сповідує християнство. Суддя виніс вирок - 700 ударів батогом і посадити до в'язниці. До нього погано ставилися наглядачі, знущалися, просячи явити їм чудо. Святий три години молився, а коли сказав «Амінь», стався землетрус, і світло освітило мученика. Феофан стояв з простягнутими до неба руками. Його обличчя освітилося, а ноги звільнилися від кайданів. Перелякані охоронці впали перед ним, просячи прощення, деякі прийняли християнство.

Святого знову викликали на допит, в результаті якого засудили до смертної кари.

Мучителі вирізали у святого смужки шкіри на спині та грудях у формі хреста. Його посадили задом наперед на мула, прибили руки до сідла і повезли по місту. Прийшовши на місце страти, його

повісили на гаки й били камінням і палицями. Феофан дякував Богу за те, що Він сподобив його такої смерті, яку він сам бажав. Мученик благав Господа про милість - явитись в якомусь диві, щоб навернути до віри безбожників. Після його молитви в небі з'явилася білий птах, який потім сів йому на голову. Багато людей, які бачили це вигукнули: «Христос, Якого він проповідує, дійсно Бог!».

За три години святий сказав: «Я прагну!». Жінка, яка стояла поруч відповіла, щоб він став таким як вони, тобто відрікся від Христа і йому дадуть води. Феофан відповів: «Я прагну вашого спасіння. Що ж до мене, то Христос освіжить мене вічною водою».

Вночі пролунав грім, і небесне світло осяяло тіло мученика. Тоді багато хто увірував у Христа. Турки взяли гострі предмети і стали бити святого. Йому вирвали очі, після чого він помер. Це сталося в червні 1588 року.

Його мучителі були покарані Богом - багато осліпли, зійшли з розуму, тощо. Його тіло викупили християни. Вони зібрали землю, зрошену його кров'ю, від якої відбулося безліч зцілень.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".