Намісник обителі Ватопед дав духовні поради сестрам монастиря під Києвом

20:26, 21 червня 2018
Афон
3528 0
1

Ігумен афонскої обителі Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) відвідав жіночий православний монастир на честь ікони Божої Матері «Відрада і Втіха» у Вільшанці (Київська область).

Він дав сестрам обителі духовні поради.

«Дякую Богу, що зміг опинитися в вашому монастирі та прикластися до вашої ікони «Відрада й Втіха». Я радий, що владика Іона піклується про вас духовно. Дуже важливо, щоб духовне життя в вашій країні повернулася до справжніх традиційних витоків, до образу мислення і житія тих святих отців, до чиїх мощей прикладаються в Києво-Печерській лаврі. Ваша головна справа - це духовне життя. Лише займаючись особисто духовним життям, самі про те не думаючи, ви будете вносити свій внесок у духовне відродження країни», - сказав святогорець.

2

Також він розповів про те, які духовні поради дав преподобний Паїсій старцю Іосифу.

«Наш старець Іосиф свого часу їздив на Кіпр. Він був простим ченцем, Кіпр був його батьківщиною. І він сумнівався, їхати йому чи ні, казав: «Я простий чернець, куди мені їхати!». І тоді пішов до старця Паїсія за порадою. Святий Паїсій сказав йому таку мудру річ: «Отець Іосиф, хто має їхати на Кіпр - ти або я? Я ж не з Кіпру, ось ти й поїдеш!».

І ще сказав йому робити дві речі, однією з яких було: в душах тих, хто буде до тебе приходити, оселити духовну роботу. Обробляй їх духовно, бо вся краса чернецтва - внутрішнє життя. У 44-му псалмі написано - пам'ятаєте? - «вся слава Дщере Царевы внутрь...» (Пс. 44,14) », - розповів архімандрит Єфрем.

3

Він поділився досвідом чернечого життя, про який також дізнався від святого Паїсія.

«Одного разу владика Лимасольський, який був насельником нашого монастиря, як ви знаєте, теж був у старця Паїсія і запитав його:«Я став послушником старця Іосифа. На що мені звертати увагу зараз?»-« Перше, - говорить преподобний Паїсій, - завжди мати хороший помисел про старця в першу чергу, і про братів теж. Ніколи не дивись на твоє спілкування з духівником людськими очима, неначе він проста людина, і у вас прості людські відносини. Спілкування духівника з монахом те ж, що й з сестерами, з матінкою.». 

«Друге, - каже, - май дух жертви. Не зважай на працю і втому. І третє - завжди слухай свою совість».

1

«Це б і я вам побажав - щоб ви так будували своє життя. І кожну зустріч із вашим духовним отцем і матінкою вважайте пророчою подією - як говорив архімандрит Софроній (Сахаров). Божу волю - що хоче Бог від вас - скажуть ці дві людини», - сказав намісник монастиря Ватопед.

«Монашество - велика мета. Найбільше благословення Бога людині - це допомогти йому стати ченцем, вибрати чернецтво. Богородиця нехай вас покриває!», - підсумував ігумен.

За матеріалами oiu.church.ua.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter