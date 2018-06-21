Намісник обителі Ватопед дав духовні поради сестрам монастиря під Києвом

Ігумен афонскої обителі Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) відвідав жіночий православний монастир на честь ікони Божої Матері «Відрада і Втіха» у Вільшанці (Київська область).

Він дав сестрам обителі духовні поради.

«Дякую Богу, що зміг опинитися в вашому монастирі та прикластися до вашої ікони «Відрада й Втіха». Я радий, що владика Іона піклується про вас духовно. Дуже важливо, щоб духовне життя в вашій країні повернулася до справжніх традиційних витоків, до образу мислення і житія тих святих отців, до чиїх мощей прикладаються в Києво-Печерській лаврі. Ваша головна справа - це духовне життя. Лише займаючись особисто духовним життям, самі про те не думаючи, ви будете вносити свій внесок у духовне відродження країни», - сказав святогорець.

Також він розповів про те, які духовні поради дав преподобний Паїсій старцю Іосифу.

«Наш старець Іосиф свого часу їздив на Кіпр. Він був простим ченцем, Кіпр був його батьківщиною. І він сумнівався, їхати йому чи ні, казав: «Я простий чернець, куди мені їхати!». І тоді пішов до старця Паїсія за порадою. Святий Паїсій сказав йому таку мудру річ: «Отець Іосиф, хто має їхати на Кіпр - ти або я? Я ж не з Кіпру, ось ти й поїдеш!».

І ще сказав йому робити дві речі, однією з яких було: в душах тих, хто буде до тебе приходити, оселити духовну роботу. Обробляй їх духовно, бо вся краса чернецтва - внутрішнє життя. У 44-му псалмі написано - пам'ятаєте? - «вся слава Дщере Царевы внутрь...» (Пс. 44,14) », - розповів архімандрит Єфрем.

Він поділився досвідом чернечого життя, про який також дізнався від святого Паїсія.

«Одного разу владика Лимасольський, який був насельником нашого монастиря, як ви знаєте, теж був у старця Паїсія і запитав його:«Я став послушником старця Іосифа. На що мені звертати увагу зараз?»-« Перше, - говорить преподобний Паїсій, - завжди мати хороший помисел про старця в першу чергу, і про братів теж. Ніколи не дивись на твоє спілкування з духівником людськими очима, неначе він проста людина, і у вас прості людські відносини. Спілкування духівника з монахом те ж, що й з сестерами, з матінкою.».

«Друге, - каже, - май дух жертви. Не зважай на працю і втому. І третє - завжди слухай свою совість».

«Це б і я вам побажав - щоб ви так будували своє життя. І кожну зустріч із вашим духовним отцем і матінкою вважайте пророчою подією - як говорив архімандрит Софроній (Сахаров). Божу волю - що хоче Бог від вас - скажуть ці дві людини», - сказав намісник монастиря Ватопед.

«Монашество - велика мета. Найбільше благословення Бога людині - це допомогти йому стати ченцем, вибрати чернецтво. Богородиця нехай вас покриває!», - підсумував ігумен.

За матеріалами oiu.church.ua.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".