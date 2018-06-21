У мережі опублікований запис відомого британського письменника минулого століття про відвідування афонського монастиря

Британський письменник Патрік Лі був на Святій Горі. Про це стало відомо, завдяки записам, які він залишив у книзі під час відвідин обителі Ксіропотам.

Про сам візит його на Афон не збереглося більше відомостей, відомо, що він писав про Грецію, в цілому: «моя любов до Греції була абсолютною».

«Місяці, які я проводив далеко від Греції, здавалися мені нестерпними. Тому в 1941 році, вступивши в секретний корпус (Intelligence Corpus), я попросився повернутися до греків, які в цей час боролися в Албанії. Так і сталося», - писав Фермор.

Так як Лі феморо знав грецьку, його послали в Албанію, де грецька армія продовжувала вести успішні бої проти італійців.

Фермор воював у континентальній Греції та на острові Крит. Під час німецької окупації, він повертався на Крит тричі, один раз був скинутий на парашуті.

Він був одним із офіцерів групи SOE (Управління спеціальних операцій), які були надіслані для організації на острові анти німецького опору. Переодягнувшись пастухом, під псевдонімами Міхаліс або Філед, він прожив понад два роки у горах. Потім, разом із капітаном Біллом Стенлі Моссом очолив групу, яка в 1944 році взяла в полон і вислала з Криту на Близький Схід німецького генерала Генріха Крайпе.

За матеріалами isihazm.ru.

Сер Патрік («Падді») Майкл Лі Фермор (11 лютого 1915 Лондон - 10 червня 2011, Дамблтон, Англія) - британський письменник, учений і солдат, який зіграв важливу роль у Критському опорі в роки Другої світової війни. Був відомий як «великий за життя британський письменник подорожей». Найбільш відома його книга - «Час дарів» (1977). Журналіст ВВС писав про нього: «У ньому схрестилися Індіано Джонс, Джеймс Бонд і Грем Грін».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".