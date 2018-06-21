Ігумен афонського монастиря відвідав жіночий монастир на Київщині (фото)

Ігумен афонського монастиря Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) вперше побував у Вільшанському жіночому монастирі УПЦ на честь ікони Божої Матері «Відрада і втіха».

Це перша в світі обитель, присвячена Ватопедській іконі Богородиці «Відрада і Втіха». Головна святиня монастиря - точний список чудотворної ікони, який був спеціально написаний у Ватопеді.

Разом з архімандритом Єфремом приїхали братія монастиря та настоятелька грецького монастиря на честь Архангелів в місті Волос ігуменя Никодима. Гості оглянули монастир і помолилися біля образу «Відрада і Втіха».

Архімандрит Єфрем здивувався, побачивши в розписах каплиці, де зберігається образ Богородиці, себе. Його зобразили благословляючим іконописця, який пише список образу для обителі.

Гості також поспілкувалися з духівником Ольшанського монастиря - архієпископом Іоною, настоятелькою ігуменею Арсенією та сестрами.

За матеріалами oiu.church.ua.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".