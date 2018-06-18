Преподобні Агапий і Никодим Ватопедські- святі, які стали свідками дива з набуттям єлею

Православні християни 18 червня відзначають день пам'яті двох афонських святих - преподобних Агапія і Никодима Ватопедських.

Про життя цих подвижників збереглося небагато відомостей. Відомо, що жили вони в XIV-XV століттях.

Ченці монастиря Ватопед Агапій і Никодим виконували послух келарів, завідувачів монастирськими припасами. Вони також працювали в сховищі єлею (масла).

Святі були учнями преподобного Геннадія Ватопедського з обителі Дохіар.

Разом з ним вони стали свідками чуда, яке сталося від ікони Божої Матері «Елееточива» (Елеоврітісса). Одного разу трапилося так, що в монастирі відчутно не вистачало масла. Тоді ігумен послав преподобного Геннадія в комору обителі Дохіар, щоб він взяв останнюпосудину з маслом, щоб використовувати залишки для приготування трапези для братії.

Святий Геннадій зніяковів від такого благословення, бо беріг останні запаси єлею для церковних потреб. Дорогою він щиро молився Пресвятій Богородиці.

Коли преподобні Геннадій, Агапій і Никодим увійшли в комору, то побачили, що посудина не лише наповнена маслом, а воно витікає з нього на стільки, що досягло вже порога будівлі. Отриманого, по молитвам святих, масла в монастирі вистачило надовго.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".