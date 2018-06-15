На Київщину у монастир УПЦ прибула ікона Богородиці, написана на Святій Горі

У Свято-Анастасіївський жіночий монастир Української Православної Церкви, що на Київщині, зі Святої Гори Афон прибув список ікони Пресвятої Богородиці «Вівтарниця».

Образ був доставлений 12 червня з Ватопедської обителі. Це точний список чудотворного образу Божої Матері «Вівтарниця», який доставив ігумен монастиря Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) з братією.

У Свято-Анастасіївському монастирі ікону зустрічали архієреї та духовенство на чолі з митрополитом Августином. Потім перед образом був звершений молебень до Пресвятої Богородиці.

Наступного дня, 13 червня, була звершена святкова Божественна літургія.

*Ікона Божої Матері «Вівтарниця» («Ктиторська») була написана в IV столітті. У той час, біля монастиря Ватопед, корабель, на борту якого перебував царевич Аркадій, син імператора Феодосія Великого, потрапив в сильну бурю. Усі припускали, що він потонув. Однак пізніше побачили, що він спав біля монастиря, в чагарниках. Він розповів, що його врятувала Богородиця.

Після цього випадку монастир почали називати «Ватопед», що означає «кущ отрока». Імператор, на знак вдячності Богородиці за порятунок сина, став благодійником обителі і подарував ікону, яку назвали «Ктиторською» - від слова «титар», тобто, блогодійник монастиря. Ікона знаходиться у вівтарі, то її ще називають «вівтарниця».

Перед нею моляться про мандрівників, бо вважається, що вона оберігає від небезпек у дорозі.

За матеріалами прес-служби Львівської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".