На Афоні обирали нового прота й урочисто передали череду правління

У Кареї у соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці 14 червня відбулося обрання нового прота (настоятеля) Святої Гори Афон.

З червня минулого року цей послух виконував отець Гервасій з обителі Іверон (Івірітіс). До складу Священного Нагляду входили: ієромонахи Ієронім з обителі Сімонопетра та Єпіфаній з обителі Пантократор і чернець Никифор з обителі Філофей.

Як повідомляє agioritikesmnimes.blogspot.com, новий протекторат очолюватиме ієромонах Стефан з обителі Хіландар (Хіландарінос), а увійдуть до нього: ієромонах Павло з обителі Ксіропотам, монах Никодим і ієромонах Паїсій з обителі Грігоріат.

Також відбудеться церемонія зміни Святої Стражі на Афоні.

Фотограф відобразив протекторат минулого року з членами інспекції та представниками монастирів.

Зміна прота проведиться в присутності політиків, військової влади й паломників.

* Розпорядча влада змінюється на Святій Горі раз на рік - 14 червня (за новим стилем). Священна Епістасія (Священний Нагляд) також вибирається щороку з представників 5 груп, у кожній з яких - по 4 обителі. Таким чином, представлені всі 20 монастирів Святої Гори.

За багатовіковою традицією представник Великої лаври вручає ігуменський посох всім новообраним настоятелям святогірських обителей і проту.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".