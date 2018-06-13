У мережі опубліковані фото соборного храму афонського Пантелеймонівського монастиря за одне століття

Паломник Герман Вугд (Herman Voogd) на англомовному блозі athosweblog поділився фотографіями соборного храму Свято-Пантелеймонівської обителі на Святій Горі Афон. Він опублікував фотографії різних років, з 1917-го по 2017-й. На знімках видно, як змінювалася обитель.

Перші два фото 1917 і 1918 років зробили французькі армійські фотографи Мілле та Фернан Кувілл.

Блогер також поділився фотографіями католікона 1944 і 1948 років.

Паломник розмістив фото, на яких видно наслідки пожежі.

«Рік тому, в 1968 році, велика пожежа знищила вхідну частину та гостьовий будинок і залишила половину монастиря в руїнах. 1970 Вім Оудхоорн. Вхід», - так він підписав одне з фото.

На фотографії 1971 року ліворуч видно зруйнований гостьовий будинок.

Завершив чоловік публікацію своїми знімками 1980 і 2017 років, і свого друга – Баса Кампса (Bas Kamps) 2009 року.

«У 2017 році завершилася реконструкція монастиря», - зазначив він.

*Cоборний храм на честь Покрова Пресвятої Богородиці Свято-Пантелеймонівського монастиря почали будувати в 1812 році, через 9 років, після того як обитель стала гуртожитньою - в 1803 році. Всередині він розписаний у традиціях російської іконописної школи.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".