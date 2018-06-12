На Північному Афоні встановили копію афонського хреста

На Валаамі 10 червня встановили точну копію хреста, який стоїть на вершині Святої Гори.

Афонський хрест був встановлений на висоті 2033 метри над рівнем моря в 1882 році вихідцями з Російської імперії - ченцями Свято-Пантелеймонівського монастиря.

Хрест, який встановили на Валаамі, на ладозьких скелях, являє собою копію восьмиконечного залізного афонського хреста. Виконаний він із металу.

До його поперечної жердини прикріплені два символи страждань Спасителя - спис, яким римський воїн проткнув бік Іісуса Христа, і тростину з губкою, за допомогою яких приклали оцет до вуст Христа.

"Хрест на вершині Святої Гори вже давно став одним з головних символом Афона, і тому установка точної копії такого хреста на Північному Афоні - Валаамі стане ще одним символом духовної спадкоємності та єдності Православної Візантії та Святої Русі", - розповів архімандрит Дорофей (Вечканов), настоятель подвір'я Свято-Троїцької Сергієвої лаври в селищі Горки-8.

За матеріалами stolicaonego.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".