Неподалік від афонської обителі Хіландар сталася пожежа

У Facebook на сторінці «Приятелі монастиря Хіландар» повідомили, що 6 червня неподалік від афонської обителі сталася пожежа.

Згідно з опублікованою інформацією, пожежа розпочалась близько 13.30 за місцевим часом, в 5 км на північний захід від монастиря Хіландар.

Вогонь, найімовірніше, був викликаний блискавкою, через яку сталося займання площі, приблизно у половину гектара. Вогонь локалізували та гасили. Пожежу гасили два канадських літаки, два кораблі грецької та пожежної бригади монастиря Хіландар, всього брали участь близько 17 осіб.

Влітку в Греції часто виникають пожежі, й особливо на Святій Горі, де важкодоступна місцевість робить їх гасіння важчим.

Команди грецького пожежного чергування працюють протягом всього року в монастирі Хіландар. Обитель також володіє транспортними засобами та обладнанням, який використовує пожежна бригада монастиря, що складається з ченців і професіоналів, які пройшли відповідну підготовку.

Після великої пожежі 2004 року, в якій був пошкоджений, напівзруйнований монастир, більше уваги приділяється організації та інвестуванні в систему протипожежного захисту. Так вдалося і раніше, в серпні 2012 року, згасити велику лісову пожежу. Вогонь зупинили в 1300 метрах від монастиря. Тоді вогонь знищив близько 4000 гектарів лісу.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".