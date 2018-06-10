Православні відзначають Собор афонських святих

Православні християни 10 червня (за новим стилем) відзначають Собор усіх преподобних і богоносних отців, які на Святій Горі Афонській просіяли.

Це перехідне свято, тобто, залежить від іншого свята в православному календарі - від Трійці. Собор усіх афонських святих святкується у другу неділю після П'ятидесятниці, наступної неділі після неділі всіх святих. Відповідно, цього року - 10 червня.

Святкувати цей день почали в XIX столітті. Тоді преподобний Никодим Святогорець написав службу святим отцям Афона.

У книзі вченого ченця Мойсея Святогорця згадується, що в Собор всіх преподобних і богоносних отців, які на Святій Горі Афонській просіяли приблизно 450 святих. Згодом святих у соборі стало більше - адже триває процес канонізації. Наприклад, у січні 2015 року, відбулося прославлення в лику святих шанованого афонського старця - преподобного Паїсія Святогорца. Також імена багатьох подвижників, які жили на Афоні, залишилися відомими лише Богу.

Як відомо, у кожного святого є свій день пам'яті, встановлений у церковному календарі, а 10 червня відзначається Собор - день спільної пам'яті всіх святих, які жили на Афоні.

У всіх храмах Православної Церкви на літургії в цей день читається уривок з четвертого розділу Євангелія від Матвія: «... Ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями людей. І вони зразу ж, покинувши сіті, пішли за Ним». Таким чином показується, що афонські святі виконали слова Спасителя, і як апостоли, залишили земні клопоти й пішли за Ним, ставши «ловцями людей» - досвідченими духовними наставниками.

Тропар свята, який також співають на богослужінні, звучить так: «Пустыни Афонския отцы, Ангелы во плоти, исповедники вкупе и преподобныя, святители же и мученики в пениих почтим, подражающе добродетелем их, зовуще согласно и глаголюще: слава Прославльшему вы, слава Венчавшему вы, слава в бедах предстатели нам вы Показавшему».

Наразі триває Петрів піст. 10 червня відповідно, також день пісний. Відповідно до Статуту, у цей день на трапезі дозволяється риба та вино.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".