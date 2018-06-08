В інтернеті болгарські паломники поділилися фотографіями обителі Ксенофонт

У Фейсбуці в тематичній православної групі опублікували нові фотографії афонської обителі Ксенофонт і описи до них болгарською мовою.

Зокрема, на них зображені церковні ікони, написані критським майстром Антонієм.

У 19 столітті монастир знову почав процвітати, був побудований новий храм. Він був відновлений між 1817 і 1837 роками. Нещодавно збудований католікон (19 століття, - ред.) є найбільшою церквою на всьому Афоні. Соборний храм монастиря присвячений святому Георгію Побідоносцю.

У монастирі є вісім каплиць. Дві з них пов'язані зі старим храмом. Вони присвячені святому Димитрію та святому Лазарю. Ще шість каплиць знаходяться за стінами монастиря.

У монастиря також є два скити.

Сьогодні в обителі живуть близько 30 ченців.

Джерело.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".