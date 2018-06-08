На Святій Горі Афон хрестився в Православ'ї африканський король (фото)

Король африканської країни прийняв Таїнство Хрещення в православній вірі на Святій Горі Афон. Звершилося Таїнство в афонському монастирі Кутлумуш.

Монарх був хрещений під православним ім'ям Давид. «Улюблений» або «улюбленець» - так перекладається ім'я Давид з давньоєврейської мови.

Про те, королем якої саме африканської держави або племені є новохрещений, та яку віру сповідував раніше, джерело не згадує.

За матеріалами «Фома», «Афонський вісник».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".