У грецьке місто Серрес зі Святої Гори прибули мощі святої Анастасії Римлянині (фото)

Мощі святої Анастасії Римлянині з афонського монастиря Григоріат доставлено для поклоніння в місто Серрес.

Очолив зустріч святині митрополит Серронський і Нігрітійський Феологос. Супроводжують мощі монахи Паїсій і Симеон.

Перед святинею помолилися про учнівську молодь, яка наразі складає іспити.

Також владика Феологос на проповіді сказав віруючим, які прийшли поклонитися святині, що Церква молиться про вирішення Македонського питання.

«Ми молимося за те, щоб чиновники держави вели переговори з цього питання», - сказав він.

Мощі святої Анастасії Римлянині перебуватимуть в Серресі до 11 червня.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".