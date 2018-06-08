У грецьке місто Серрес зі Святої Гори прибули мощі святої Анастасії Римлянині (фото)

09:42, 08 червня 2018
Афон
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Очолив зустріч святині митрополит Серронський і Нігрітійський Феологос. Супроводжують мощі монахи Паїсій і Симеон.

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Перед святинею помолилися про учнівську молодь, яка наразі складає іспити.

Також владика Феологос на проповіді сказав віруючим, які прийшли поклонитися святині, що Церква молиться про вирішення Македонського питання.

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«Ми молимося за те, щоб чиновники держави вели переговори з цього питання», - сказав він.

Мощі святої Анастасії Римлянині перебуватимуть в Серресі до 11 червня.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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