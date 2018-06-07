Глава Іоанна Предтечі: історія трьох знайдень

Православні 7 червня (за новим стилем) святкують третє знайдення глави Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. Афонская обитель Дохіар відзначає панігір.

Після усікновення глави Предтечі, його учні поховали тіло вчителя в Севастії, а главу сховала Іродіада в негідному для поховання місці. Згідно з Євангеліє від Луки, благочестива Іоанна, яка була дружиною царського урядника Хузи, таємно взяла главу святого, помістила її в посудину та поховала на Оливній горі.

Через багато років маєтком заволодів благочестивий вельможа на ім'я Інокентій, який почав будувати там храм. Коли стали копати рів для фундаменту - знайшли посудину з главою Іоанна Хрестителя. Так відбулося перше знайдення глави.Інокентій дбайливо зберігав святиню, а потім закопав її там же, де і знайшов, щоб не допустити наруги над нею.

Друге знайдення глави Іоанна Хрестителя відбулося за часів правління рівноапостольного царя Костянтина Великого. Тоді двом ченцям, які прийшли на Святу Землю, двічі з'явився святий Іоанн Предтеча та повідомив, де прихована його глава. Її знайшли та поклали в мішок із верблюжої вовни. Дорогою вони зустріли гончаря та довірили йому нести цю ношу. Йому також явився святий Предтеча й сказав піти від ченців із тим, що було у нього в руках.

Гончар послухався й зберігав главу у себе вдома. Незадовго до смерті він помістив її в посудину й віддав сестрі. Святиня зберігалася у християн, поки нею не заволодів священик Євстафій, який впав у єресь аріанства. Хворі зцілялися, а він приписував ці чудеса аріанству. Коли цю брехню й блюзнірство виявили, він втік.Святиню він закопав у печері, недалеко від Емеси. Він хотів знову повернутися та продовжити обманювати людей. Але Господь не допустив цього.

У тій печері поселилися ченці, а потім на цьому місці виникла обитель. У 452 році настоятелю монастиря - архімандриту Маркелу святий Іоанн Предтеча у явлінні відкрив місце, де зберігалася його глава.

У часи, коли святитель Іоанн Златоуста був у засланні, главу святого Іоанна перенесли в Емес. За часів набігів сарацинів (близько 810-820 рр.) - в Комани і там, в іконоборчийй період святиню знову закопали. Після Торжества Православ'я та повернення іконошанування, Патріарху Ігнатію під час нічної молитви відкрилося, де прихована глава святого Іоанна Предтечі. Патріарх розповів про це імператору, який відправив людей у Комани, і в третій раз знайшли главу, в зазначеному Патріархом місці. Це сталося близько 850 року.

Потім святиню знову перенесли в Константинополь, в придворну церкву. Нині чесна глава Іоанна Хрестителя зберігається в Студійському Предтеченському монастирі, а частина - на Афоні, в обителі Дохіар.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".