Афонський чернець-іконописець поділився майстерністю іконопису у візантійській традиції з монастирем в Білорусі

Полоцький Спасо-Євфросинієвський монастир (Білорусь) відвідав афонський іконописець ієромонах Лука.

Отець Лука є насельником обителі Ксенофонт, іконописна майстерня якої відома в усьому світі. Багато святогірських монастирів звертаються до отця Луки для розпису своїх храмів. Він займається іконописом з 15 років.

Настоятелька Спасо-Євфросинієвського монастиря ігуменя Євдокія з сестрами зустріла гостей біля монастирських воріт. Гості відвідали Хресто-Воздвиженський собор, де вклонилися мощам преподобної Єфросинії Полоцької. Ігуменя провела екскурсію в Спасо-Преображенському храмі. Матушка ігуменя також показала гостям територію монастиря, розповіла про життя обителі й основні види послуху насельниць.

Потім ієромонах Лука зустрівся з сестрами. Він розповів про монастир Ксенофонт на Святій Горі й відповів на запитання сестер.

«Ніколи не забувайте, з якої причини ви прийшли в монастир. Ви тут, щоб співрозпинатися Христу. Саме це допоможе вам зберегти первісну ревність у ваших серцях.

Як в міцному будинку, фундаментом для чернечого життя мають стати послух і смирення, а дахом, який захистить стіни від руйнування, - любов », - зазначив отець Лука.

Ієромонах Лука зустрівся з сестрами, які несуть послух в іконописній майстерні, і поділився з ними своїм досвідом. Він розповів сестрам про технічні особливості написання ікон в класичних традиціях візантійської культури.

За матеріалами spas-monastery.by.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".