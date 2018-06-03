Панигир афонського монастиря Констамоніт: день пам'яті святих рівноапостольних Костянтина та Єлени

Православні 3 червня відзначають день пам'яті святих рівноапостольних царя Костянтина та його матері цариці Єлени. У цей день відзначає панігір афонська обитель Констамоніт, яку заснував цар Костянтин разом зі своїм сином Констанцієм.

Костянтин Великий (272 - 337 рр.) був правителем частини Римської імперії. Його мати, цариця Єлена була християнкою. Її чоловік, через повагу до дружини, не переслідував християн, що було рідкістю в ті часи.

Ставши імператором, Костянтин дозволив відкрито сповідувати християнство. Тоді язичники пішли проти нього війною. Імператор Костянтин на небі побачив хрест і напис "Цим перемагай" і він переміг.

У 313 році він видав Міланський едикт про віротерпимість, який потім поширив на східній частині Римської імперії, завершивши таким чином 300-літні гоніння на християн.

Імператор Костянтин зробив Константинополь столицею імперії. Він прославився, як церковний благодійник.

Після явління імператор особливо почитав Хрест Господній і дуже хотів відшукати той, на якому розіп'яли Іісуса Христа. Він відправив до Єрусалиму експедицію на чолі зі своєю матір'ю - царицею Єленою, яка на той час вже залишилася вдовою. Хрест Господній був знайдений у 326 році. Цариця Єлена наказала зруйнувати всі язичницькі споруди на місцях, які пов'язані з земним життям Спасителя і Богородиці, і побудувати на їхньому місці християнські церкви.

Костянтин наказав побудувати храм Воскресіння Христового на місці Гробу Господнього.

Цариця Єлена повернулася до Візантії, де і померла в 327 році.

У 325 році імператор Костянтин зібрав I Вселенський Собор, який засудив аріанську єресь. Святий імператор хрестився незадовго до своєї смерті, яка сталася в 337 році, в день святкування П'ятидесятниці.

За заслуги перед Церквою імператора Костянтина і його матір - царицю Олену називають рівноапостольними.

У афонській обителі Констамоніт зберігаються частина Животворящого Хреста Господнього та частка мощей святого рівноапостольного царя Костянтина.

"Православна спадщина України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".