Мученик Пахомій - афонський святий, родом із України, в день пам'яті якого дві обителі Афона відзначають панігіри

Православні християни 3 июня відзначають день пам'яті святого вихідця з України - мученика Пахомія Патмоського. Його ще називають Афонським, або Руським. У цей день панігіри відзначають два афонських монастирі - Велика лавра й обитель Святого Павла.

Прокопій, який потім прийняв чернецтво з ім'ям Пахомій, народився на території сучасної України. У дитинстві він потрапив у татарський полон. Його в якості раба продали туркам в місто Усак.

Тут він прожив наступні 17 років свого життя, терплячи приниження. Його паном був мусульманин. Він навчив хлопця працювати зі шкірою. Мусульманину настільки сподобався хлопець, що він захотів одружити його на своїй дочці. Прокопій відмовився вступати в шлюб і йому дарували свободу.

Потім Прокопій сильно захворів. Одужавши, він дізнався, що в місті на нього наговорюють, що в хворобі він відрікся від Христа та прийняв іслам.

Святий таємно відправитися на Святу Гору. Він оселився біля обителі Святого Павла та став духовним учнем старця ієромонаха Іосифа, який постриг його в чернецтво з ім'ям Пахомій. Біля старця він прожив 12 років.

Потім святий відправився в Кавсокалівський скит, де тоді жив відомий подвижник Акакій Кавсокалівіт.

Чернець хотів прийняти мучеництво, кров'ю спокутувати гріх зречення, незважаючи на те, що він не пам'ятав, здійснював він це чи ні. Однак, совість не давала йому спокою. Він розповів про своє бажання старцю Акакію, а той - іншим подвижникам. Вони схвалили бажання святого та благословили його.

Пахомій покинув Святу Гору й разом зі старцем Іосифом відправився в місто, де раніше жив у рабстві. Тут на базарі турки дізналися, схопили його та привели до судді.

На суді він безстрашно сповідував себе християнином. Його відправили до в'язниці, а незабаром і стратили - обезголовили. Це сталося в 1780 році, у той день відзначали Вознесіння Господнє.

Мощі святого мученика Пахомія - у храмі апостола Іоанна Богослова на острові Патмос.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".