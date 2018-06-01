В Одесу прибуде ікона Богородиці, написана на Святій Горі

У день пам'яті святителя Інокентія Одеського, 7 червня, митрополит Агафангел очолить зустріч ікони Пресвятої Богородиці "Додавання розуму" в Спасо-Преображенському Одеському кафедральному соборі УПЦ.

Образ був спеціально написаний для Спасо-Преображенського собору й освячений на Святій Горі Афон. Початок зустрічі ікони "Додавання розуму" - 7 червня о 08.30.

Потім владика Агафангел звершить Божественну літургію. Зустрічати святиню прибудуть священики Одеської єпархії УПЦ і віряни.

Після літургії відбудеться хресний хід з привезеною іконою навколо Спасо-Преображенського собору.

«Додавання розуму» - шанована ікона Богородиці. Перед нею моляться про допомогу в навчанні, просвітлінні думок, позбавленні від душевних захворювань.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".