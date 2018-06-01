Паломництво на Святу Гору в травні: фоторепортаж

13:12, 01 червня 2018
Афон
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Паломник Гліб Нуралін на своїй сторінці в Фейсбук розмістив фотографії з видами Святої Гори, які він зробив під час паломництва в травні.

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Як відомо, паломники відправляються на Афон з Уранополіса.

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«Вечірній Уранополіс. Назва цього невеликого містечка перекладається як небесне місто. У давнину це місце знаходилося на території чернечої республіки, тепер це звичайний мирський населений пункт - ворота Афона та прекрасне місце для відпочинку», - написав Гліб Нуралін.

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Він розповів, що роблять усі паломники перед заїздом на Святу Гору.

«Традиція практично всіх паломників перед заїздом на Афон - напередодні ось приблизно так поспілкуватися і продегустувати страви грецької кухні», - зазначив чоловік.

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На Святій Горі більшу частину шляху прочани проходять пішки.

«Той, хто на Святій Горі не долав шлях між монастирями пішки, той насправді Афона не бачив. Ось так ми подорожуємо», - написав Гліб Нуралін.

Паломник розмістив групову фотографію з підписом: «Біля підніжжя величезного кипариса у Великій лаврі».

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Він також повідомив, що наступну паломницьку поїздку планує здійснити в кінці липня.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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