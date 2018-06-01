Паломництво на Святу Гору в травні: фоторепортаж

Паломник Гліб Нуралін на своїй сторінці в Фейсбук розмістив фотографії з видами Святої Гори, які він зробив під час паломництва в травні.

Як відомо, паломники відправляються на Афон з Уранополіса.

«Вечірній Уранополіс. Назва цього невеликого містечка перекладається як небесне місто. У давнину це місце знаходилося на території чернечої республіки, тепер це звичайний мирський населений пункт - ворота Афона та прекрасне місце для відпочинку», - написав Гліб Нуралін.

Він розповів, що роблять усі паломники перед заїздом на Святу Гору.

«Традиція практично всіх паломників перед заїздом на Афон - напередодні ось приблизно так поспілкуватися і продегустувати страви грецької кухні», - зазначив чоловік.

На Святій Горі більшу частину шляху прочани проходять пішки.

«Той, хто на Святій Горі не долав шлях між монастирями пішки, той насправді Афона не бачив. Ось так ми подорожуємо», - написав Гліб Нуралін.

Паломник розмістив групову фотографію з підписом: «Біля підніжжя величезного кипариса у Великій лаврі».

Він також повідомив, що наступну паломницьку поїздку планує здійснити в кінці липня.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".