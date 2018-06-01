Святі Афона, день пам'яті яких святкують у червні

Афонські святі, день пам'яті яких православні відзначають у червні (за новим стилем). 3 червня - святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени (панігір монастиря Констамоніт); святого Пахомія (панігір Великої Лаври, монастиря Святого Павла); 4 червня - преподобномученика Павла (панігір Великої Лаври); 7 червня - Третє Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна (панігір монастиря Дохіар); 10 червня - преподобного Іоанникія, архієпископа Сербського; 10 червня - Собор усіх преподобних і богоносних отців, які на Святій Горі Афон просіяли. 15 червня - святого новомученика Костянтина Агарінського; 18 червня - преподобних Агапія і Никодима Дохіарських; 21 червня - преподобномученика Феофана; 23 червня - преподобномученика Савви Стагиріта; 24 червня - ікони Божої Матері «Достойно є» (панігір соборного храму в Кареї); пам'ять невідомого на ім'я ченця, який удостоївся явління Архангела Гавриїла; 25 червня - преподобного Петра Афонського; преподобного Арсенія Коневського; святих Синезія, Бенедикта, Тимофія та Павла; 27 червня - преподобного Нифонта Кавсокалівіта; 28 червня - святителя Єфрема, Патріарха Сербського. "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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