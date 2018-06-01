Святі Афона, день пам'яті яких святкують у червні
Афонські святі, день пам'яті яких православні відзначають у червні (за новим стилем).
3 червня - святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени (панігір монастиря Констамоніт);
святого Пахомія (панігір Великої Лаври, монастиря Святого Павла);
4 червня - преподобномученика Павла (панігір Великої Лаври);
7 червня - Третє Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна (панігір монастиря Дохіар);
10 червня - преподобного Іоанникія, архієпископа Сербського;
10 червня - Собор усіх преподобних і богоносних отців, які на Святій Горі Афон просіяли.
15 червня - святого новомученика Костянтина Агарінського;
18 червня - преподобних Агапія і Никодима Дохіарських;
21 червня - преподобномученика Феофана;
23 червня - преподобномученика Савви Стагиріта;
24 червня - ікони Божої Матері «Достойно є» (панігір соборного храму в Кареї);
пам'ять невідомого на ім'я ченця, який удостоївся явління Архангела Гавриїла;
25 червня - преподобного Петра Афонського;
преподобного Арсенія Коневського;
святих Синезія, Бенедикта, Тимофія та Павла;
27 червня - преподобного Нифонта Кавсокалівіта;
28 червня - святителя Єфрема, Патріарха Сербського.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".