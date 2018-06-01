Святі Афона, день пам'яті яких святкують у червні

12:05, 01 червня 2018
Афон
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3 червня - святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени (панігір монастиря Констамоніт);

святого Пахомія (панігір Великої Лаври, монастиря Святого Павла);

4 червня - преподобномученика Павла (панігір Великої Лаври);

7 червня - Третє Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна (панігір монастиря Дохіар);

10 червня - преподобного Іоанникія, архієпископа Сербського;

10 червня - Собор усіх преподобних і богоносних отців, які на Святій Горі Афон просіяли.

15 червня - святого новомученика Костянтина Агарінського;

18 червня - преподобних Агапія і Никодима Дохіарських;

21 червня - преподобномученика Феофана;

23 червня - преподобномученика Савви Стагиріта;

24 червня - ікони Божої Матері «Достойно є» (панігір соборного храму в Кареї);

пам'ять невідомого на ім'я ченця, який удостоївся явління Архангела Гавриїла;

25 червня - преподобного Петра Афонського;

преподобного Арсенія Коневського;

святих Синезія, Бенедикта, Тимофія та Павла;

27 червня - преподобного Нифонта Кавсокалівіта;

28 червня - святителя Єфрема, Патріарха Сербського.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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