Паломництво на Святу Гору: духовні поради афонського старця

Священик Олександр Акулов, керівник паломницької програми «По Афону з отцем Олександром» опублікував свої враження від відвідин Святої Гори Афон. Він описав почуття паломників, які залишають Афон, а також опублікував слова відомого старця, якого він відвідував під час паломництва.

«Цього разу ми відвідали сім монастирів і кілька келій. Довелося навіть трохи попрацювати, тягаючи колоди в Пантократор. Усього не перелічити... Усіх думок не переказати... Знаю одне - ніхто не хоче залишати Афон. Усі в цьому зізнаються!

Смуток останнього вечора передається очевидними проявами у вигляді питань до самих себе: а як ми тепер будемо жити, чи зможемо перенести частинку Афона до себе додому? І у мене є лише одна відповідь - ми самі і є носії того афонського настрою, який у нас народжується завдяки монастирям Святої Гори. Не слід, думається, нічого виставляти напоказ. Треба просто постаратися бути прикладом у повсякденному християнському житті для інших людей. Адже ми вже учні Святої Гори!..», - написав священик.

Він також опублікував повчальні цитати відомого афонського старця.

«Наведу слова отця Гавриїла Кутлумушського, який є здоровим і по нині афонським старцем. Ми частенько до нього заходимо за парою добрих слів і порад. Він досить суворий, але завжди справедливий. Афонський чернець, який прожив не одне десятиліття на Афоні. Так ось, він коротко вміє викласти головні принципи здорового духовного способу життя. Слухаєш його й думаєш - як все просто! Але як цього досягти? Ось в чому питання...», - зазначив отець Олександр.

Зокрема, він опублікував слова старця, які важливо пам'ятати кожному православному.

«Дотримання церковних постів, середи й п'ятниці - без масла. Одна з причин того, що у нас з'являються хвороби серця, шлунка та виникають ракові пухлини - це недотримання постів. І Господь попускає ці хвороби. Вони нападають на нас. Господь нас не захищає, якщо ми не дотримуємося постів...».

«Читання Святого Письма щодня, хоча б трохи. Святий Іоанн Златоуст говорить, що читаючи Святе Письмо, ми відкриваємо себе Небо ».

«Милостиня для якоїсь нужденної сім'ї. Усе, що ми роздали своїми руками - належить нам, інше - візьмуть інші... Я втратив усе, крім того, що я роздав... І ніщо не належить мені, якщо воно лише для мене... Логіка підказує нам - не дай, бо будеш голодувати ; а віра каже - віддай, щоб Господь воздав тобі у сто крат більше... Хочеш мати благополуччя - роздавай... Навіщо ми живемо на цій планеті Земля? Ми живемо, щоб славити Бога і дарувати радість іншим».

І закінчив старець свої поради ось таким повчанням:

«Найбільша радість у цьому житті - це радість давати радість... Робіть добро, щоб воно вас врятувало...».

За матеріалами solun.gr.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".