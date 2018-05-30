Записки паломників: особливості грецької та афонскої кухні

В інтернеті опублікував матеріал про відвідини Святої Гори Афон священик Олександр Акулов, керівник паломницької програми «По Афону з отцем Олександром». Він описав традиційну грецьку кухню та страви святогорців.

«Почну з насущного, бо про грецьку й афонську кухні можна говорити нескінченно. А паломники - живі люди, і годувати їх треба регулярно і, бажано, смачно. Навіть на Афоні...

Щоразу, коли ми з'їжджаємося групою в Урануполіс і збираємося вперше разом, нас чекає справжня грецька трапеза. [...] Ресторанчиків тут багато, і всі вони розташовані на самому березі моря. Привітні офіціанти та гідна грецька кухня.

Вибір страв величезний, але ми зазвичай для першого разу замовляємо морепродукти: соковиті креветки; мідії в горщиках, які пахнуть морською водою; кальмари та восьминоги, які ще вранці плавали в морі. І, звичайно, грецький салат з домашнім білим вином! Усе це так смачно, що важко передати словами, і паломники ще довгий час згадують першу грецьку вечерю. Під час трапези ми зазвичай знайомимося та піднімаємо тости...», - зазначив священик.

Він також розповів, що потім вони спробували страви з монастирських кухонь.

«А ось в кінці паломництва ми згадуємо монастирську кухню, яка нас дивує і захоплює протягом усього шляху по Святій Горі. Адже годують в афонських монастирях всього два рази - вранці та ввечері після служб. Здавалося, що без звички не буде вистачати силоньки. А тут ще й переходи по горах з «повною віддачею». Але там було так ситно, що жоден ресторанчик не зрівняється з цими монастирськими трапезами. Багато зелені, сиру, оливок, фруктів й овочів з місцевих «плантацій». І, звичайно, сама обстановка на трапезі серед ченців, яка вже своїм духом насичує та захоплює «першопрохідців» Афона... Може, тому й ситі?», - написав священик Олександр Акулов.

За матеріалами solun.gr.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".