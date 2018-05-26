Троїцька поминальна субота: православні моляться про померлих

Православні християни напередодні свята П'ятидесятниці, в Троїцьку поминальну суботу, моляться про померлих.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», цього року Троїцька поминальну суботу припадає на 26 травня.

Ця поминальна субота пов'язана з днем заснування Церкви - коли Дух Святий зійшов на апостолів. Православні моляться про померлих, щоб Господь простив їм їхні гріхи, і вірять, що Дух Божий торкається не лише живих, а й покійних. Як відомо зі Святого Письма, «Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо всі в Нього всі живі» (Лк. 20:38).

У п'ятницю ввечері, 25 травня, напередодні Троїцької суботи, у всіх православних храмах звершується парастаc. У перекладі з грецької це слово означає «клопотання» - під час цього богослужіння Церква клопочеться про «всіх від віку спочилих православних християн». Тобто, у Троїцьку суботу поминають усіх, навіть тих, з ким немає родинних стосунків.

Віряни цього дня приносять у храми панахиди, і роздають милостиню, з проханням помолитися за душі покійних. Люди вимолюють у Господа прощення гріхів для тих, хто відійшов до Бога, бо вони вже не можуть допомогти своїй душі.

Як відомо, Церква не поминає, навіть у цей день, нехрещених і самогубців.

У Греції субота перед Днем Святої Трійці входить до п'яти так званих «днів всіх душ» (Ψυχοσάββατο) - п'яти субот в церковному календарі, під час яких відбувається загальне поминання померлих.

Відомий афонський святий - преподобний Паїсій Святогорець говорив, що найкраща допомога померлим - це їх поминання на богослужінні. «Заупокійні служби - це найкращий адвокат за душі покійних. Заупокійні служби мають таку силу, що можуть навіть вивести душу з пекла...».