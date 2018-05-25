Ченці Десятинного монастиря на яхті здійснили морський хресний хід на Афон

Братія столичного Десятинного монастиря Української Православної Церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці 6 - 23 травня відвідали Туреччину таСвяту Гору.

Разом з піклувальною радою обителі та її намісником - архімандритом Гедеоном (Хароном) був звершений унікальний морський хресний хід - на моторній яхті по водах Чорного, Мармурового й Егейського морей. У Чорному морі було звершено водосвятний молебень і піднесено молитву про мирв Україні.

У Стамбулі архімандрит Гедеон відвідав Собор Святої Софії. Потім паломники вирушили на Святу Гору. Дорогою братія потрапила в сильний шторм.

На Афоні вони відвідали не лише монастирі, а й віддалені й занедбані келії. У келії святого Хреста намісник Десятинного монастиря звершив літургію. Паломники причастилися святих Христових Таїн. У келії святого Миколая було відслужено вечірнє Богослужіння.

Братія відвідала монастир Ксілургу. Згідно з переданням, ця обитель була заснована дружиною святого князя Володимира, царівною Анною, після того як вона прибула в Київську Русь.

У день святкування чудотворної ікони Божої Матері «Вівтарниця» братія звершила літургію в обителі Ватопед. Архімандрит Гедеон під час Богослужіння, на великому вході ніс Пояс Богородиці.

За матеріалами desyatynniy.org.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".