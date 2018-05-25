Паломники розповіли про Афона, який вдалося розгледіти, в очікуванні човна (фото)

Паломник Бас Кампс описав свою подорож на Святу Гору. Зокрема, він зупинився на деталях, які не завжди помітні в поспіху.

«Нам довелося чекати човен, який привезе нас в Дафні. У нас був час роздивитися навкруги. Якщо ви подивитесь з гавані, ви побачите вражаючі вертикальні утворення. Трохи вище скель ви побачите будиночки, в яких живуть люди. Це не підходить для ченців зі страхом висоти. Було вжито заходів безпеки, є огорожі. Але ерозія (грунту - ред.) інтенсивна в цій частині Афона. Це не мармур Святої Гори, це піщаник», - написав блогер.

Він сфотографував будівлі, які тут розташовані.

«Таку ж будівлю сфотографовано з іншого боку. Це так само страшно з цієї точки. Деякі з будинків виглядають як житла пустельників у Карулі. Він також крутий і віддалений», - розповів чоловік.

Бас Кампс також звернув увагу на землетруси, які тут часто трапляються.

«Ерозія в поєднанні з ймовірністю землетрусів робить отруйний коктейль. Перевірте частоту землетрусів у Греції. У цій частині Середземного моря так багато малих землетрусів», - зазначив Бас Кампс.

Далі паломники вирушили в скит Святої Анни.

«Сьогодні вранці було спокійно і тихо. Було чути лише безперервний шум моря та зяблика. У деяких дослідженнях з'ясувалося, що це шафран (спасибі Герману). Перевага сидіння, очікування та подиву навколо - це те, що можна побачити більше життя. Із наступною хвилею цей краб зник під піною хвиль. І ось вона, нарешті: Свята Анна тихо наближаючись й опускаючи задні двері, запрошує нас на пірс. Вона витончено прийняла нас...», - підсумував блогер.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".