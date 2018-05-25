Бібліотека обителі Ватопед і Рембрандт на Афоні

Автори англомовного блогу athosweblog продовжують публікувати цікаві матеріали про місця, які вони відвідують на Святій Горі. Цього разу - Ватопедський монастир.

«Цього року я відвідав Афон у вересні в 12-й раз. Ксенофонт, Григоріат і монастир Святого Павла - це обителі, які я відвідував раніше, але я так і не залишався (на ніч - ред.). На жаль, Ксіропотам відмовився від нашого запиту залишитися на ніч в їх монастирі. Це буде моєю наступною метою для паломництва на Афон у 2019 році!», - написав Вім Вугд.

Блогер написав, що у нього з'явилася традиція - привозити святогорцям подарунки.

«Пару років тому я почав приносити невеликі подарунки туди, де ми залишалися на ніч. Приносити подарунок не обов'язково, але я думаю, що це хороша річ, особливо якщо ви приносите щось цікаве зі своєї країни. Я привіз насіння з Голландії для садівника, щоб вирощувати овочі в його городі, а також насіння квітів, зокрема, тюльпани з Амстердама», - розповів він.

Чоловік подарував афонітам копію відомої картини Рембрандта.

«У минулому році я взяв кілька старих копій з того, що творив Рембрандт, з релігійними сценами. Звичайно, вони були не такими цінними, як оригінальні, але копіям було понад 100 років - надруковані в 1904 році - і хорошої якості. Одна з них була так звана «сто гульер». «Христос, Який зцілює хворих», або «Лист в сто гульденів» - це офорт (різновид гравюри - ред.) Рембрандта приблизно 1646 року, що зображує події з Євангеліє від Матвія 19. Розповідається, що Рембрандт хотів викупити копію гравюри та мав заплатити величезну суму в сто гульденів.

Христос (посередині) зцілює хворих, ліворуч на задньому плані - книжники та фарисеї обговорюють один з одним людину, на яку вони дивляться трохи зневажливо, Петро (з бородою) намагається зупинити жінок, які хочуть, щоб їхні діти отримали благословення, але Іісус жестом їх велить пропустити. Поруч з Петром багатий молодий чоловік, якому щойно сказали, що місце на небесах не призначене для нього, попри його доброчесний спосіб життя. Спочатку він має роздати своє багатство бідним. Багатий юнак, згаданий у главі, йде через ворота праворуч», - описав Вім Вугд картину.

Він зазначив, що картину, на знак подяки, подарував бібліотекарю обителі Ватопед.

«Сподіваюся, йому сподобається, бомистецтво Рембрандта настільки відрізняється від візантійської художньої традиції. Бібліотекар дав мені дозвіл заглянути в нову бібліотеку та зробити кілька знімків (наприклад, старі історичні книги розміщені в інший бібліотеці під шкалою годинника)», - написав блогер.

Він перерахував, що йому вдалося сфотографувати.

«Кімната для читання в бібліотеці Ватопед. Нові та більш старі книги на полицях. Кабінети, повні книг: на задньому плані сучасні пересувні шафи для зберігання. Секція іноземних книг: книги про Афон на німецькій, англійській, російській та інших мовах», - розповів чоловік.

Він також опублікував карту, на якій позначено «бібліотека Ватопед (A), в яку можна потрапити шляхом проходу по сходах на другий поверх поруч з Католікон (C) див. червону стрілку. B - трапеція. Бібліотека Ватопед на другому поверсі».

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".