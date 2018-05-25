Бібліотека обителі Ватопед і Рембрандт на Афоні

09:47, 25 травня 2018
Афон
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Автори англомовного блогу athosweblog продовжують публікувати цікаві матеріали про місця, які вони відвідують на Святій Горі. Цього разу - Ватопедський монастир.

«Цього року я відвідав Афон у вересні в 12-й раз. Ксенофонт, Григоріат і монастир Святого Павла - це обителі, які я відвідував раніше, але я так і не залишався (на ніч - ред.). На жаль, Ксіропотам відмовився від нашого запиту залишитися на ніч в їх монастирі. Це буде моєю наступною метою для паломництва на Афон у 2019 році!», - написав Вім Вугд.

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Блогер написав, що у нього з'явилася традиція - привозити святогорцям подарунки.

«Пару років тому я почав приносити невеликі подарунки туди, де ми залишалися на ніч. Приносити подарунок не обов'язково, але я думаю, що це хороша річ, особливо якщо ви приносите щось цікаве зі своєї країни. Я привіз насіння з Голландії для садівника, щоб вирощувати овочі в його городі, а також насіння квітів, зокрема, тюльпани з Амстердама», - розповів він.

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Чоловік подарував афонітам копію відомої картини Рембрандта.

«У минулому році я взяв кілька старих копій з того, що творив Рембрандт, з релігійними сценами. Звичайно, вони були не такими цінними, як оригінальні, але копіям було понад 100 років - надруковані в 1904 році - і хорошої якості. Одна з них була так звана «сто гульер». «Христос, Який зцілює хворих», або «Лист в сто гульденів» - це офорт (різновид гравюри - ред.) Рембрандта приблизно 1646 року, що зображує події з Євангеліє від Матвія 19. Розповідається, що Рембрандт хотів викупити копію гравюри та мав заплатити величезну суму в сто гульденів.

Христос (посередині) зцілює хворих, ліворуч на задньому плані - книжники та фарисеї обговорюють один з одним людину, на яку вони дивляться трохи зневажливо, Петро (з бородою) намагається зупинити жінок, які хочуть, щоб їхні діти отримали благословення, але Іісус жестом їх велить пропустити. Поруч з Петром багатий молодий чоловік, якому щойно сказали, що місце на небесах не призначене для нього, попри його доброчесний спосіб життя. Спочатку він має роздати своє багатство бідним. Багатий юнак, згаданий у главі, йде через ворота праворуч», - описав Вім Вугд картину.

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Він зазначив, що картину, на знак подяки, подарував бібліотекарю обителі Ватопед.

«Сподіваюся, йому сподобається, бомистецтво Рембрандта настільки відрізняється від візантійської художньої традиції. Бібліотекар дав мені дозвіл заглянути в нову бібліотеку та зробити кілька знімків (наприклад, старі історичні книги розміщені в інший бібліотеці під шкалою годинника)», - написав блогер.

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Він перерахував, що йому вдалося сфотографувати.

«Кімната для читання в бібліотеці Ватопед. Нові та більш старі книги на полицях. Кабінети, повні книг: на задньому плані сучасні пересувні шафи для зберігання. Секція іноземних книг: книги про Афон на німецькій, англійській, російській та інших мовах», - розповів чоловік.

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Він також опублікував карту, на якій позначено «бібліотека Ватопед (A), в яку можна потрапити шляхом проходу по сходах на другий поверх поруч з Католікон (C) див. червону стрілку. B - трапеція. Бібліотека Ватопед на другому поверсі».

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За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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