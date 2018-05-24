Космонавт Федір Юрчихін відвідав монастир Ватопед

Космонавт Федір Юрчихін відвідав Святу Гору Афон.

Про це повідомляють «Руські Афіни» з посиланням на грецьке видання «Iefimerida».

Як повідомляється, це не перший візит Федора Юрчихіна на Афон. Це вже третє паломництво космонавта на Святу Гору під час якого він відвідав Ватопед.

Юрчихін відповів на питання, чи полетить він ще раз у космос: «Лише Бог знає!».

«Федір вчений, але він вірить в Бога», - повідомив журналістам Афінського-Македонського агентства новин племінник космонавта, Христофор Айвазідіс.

Христофор супроводжував свого дядька під час цієї поїздки на Святу Гору.

«Дядя, щоразу, коли мова йде про Грецію, згадує образ Панагії Сумєли, яка знаходиться монастирі у Верії», - розповів племінник.

Релігійність Федора Юрчихіна також підтверджує і його 83-річна мати, Мікролума Грамматікопулу, яка живе в Сіндосі.

Отець Тимофій разом із паломниками відвідав музей обителі Ватопед, де показав гостям фотографії інших космонавтів, які раніше відвідували монастир.

Федір Юрчихін завершив візит трапезою в цій обителі.

Федір Юрчихін (народився 3 січня 1959, Батумі, Грузинська РСР) - російський космонавт грецького походження (423-й космонавт світу та 98-й космонавт Росії). Всього здійснив 5 польотів у космос. Загальний час у відкритому космосі - 59 годин 28 хвилин.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".