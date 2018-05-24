Святитель Никодим архієпископ Сербський - афонський святий, який мирив правителів і відновлював монастирі

Православні християни 24 травня відзначають день пам'яті святителя Никодима, архієпископа Сербського.

Святитель Никодим прийняв чернецтво на Святій Горі. Він був ігуменом обителі Хиландар з 1312 по 1316 рік.

Хіландарський ієромонах Гервасій писав про святого, що він був родом «із західної країни, землі Рашский, зветься Сербської».

У 1317 році святитель Никодим був обраний архієпископом «всея сербських і поморських землі».

Святителю переклав з грецької на сербську мову Устав святого Сави Освяченого. Також він вніс в Синаксаре дати упокоєння сербських правителів і архієпископів, щоб здійснювати заупокійні поминання або богослужінь, якщо вони канонізовані.

Ще коли він був ігуменом Хіландара, святий Никодим на прохання королів Мілутін і Драгутина і всього Собору Сербської землі відправився в Константинополь до Патріарха Никона і імператору Андронику, щоб примирити ворогуючіх братів.

Також святитель очолював посольство обителі Хиландар, який прибув до Сербії з проханням пробачити і повернути із заслання його сина Стефана Дечанского.

6 січня 1321 святитель Никодим коронував Стефана Уроша III Дечанского королівською короною. Георгій Цамблак так пише про цю подію: «... Архієрей, взявши руками корону царства, вінчав їй голову його, явивши його як досконалого царя ...».

Святитель Никодим був ктитором двох храмів. Також відновив монастир Жічу і дбав про келії святого Сави в Карее на Афоні. Святитель в своєму заповіті написав, щоб сербські архієпископи надавали цій келії все, що колись встановив сам святий Сава.

Святитель Никодим завжди виступав проти лжевчень і єресей. Про це йдеться в присвяченій йому службі, складеної між 1404 та 1412 роками єпископом Марком. Гимнограф порівнює святителя з сокирою, посекающей наміри єретиків, які приходять з інших народів.

Його біограф писав, що святитель пробув архієпископом «тільки 8 років своєї короткочасної житті» і помер порівняно нестарим ще людиною 24 травня (за новим стилем) 1324 року.

Мощі святителя були покладені в храмі святого Димитрія в Печі.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".