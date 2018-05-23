Помер старець Арсеній Карульський: спогади паломників

Відійшов до Господа схимонах Арсеній Карульський.

Про це в групі «Історія Святої Гори Афон» в Фейсбук написав Павло Троцький.

«За повідомленням схимонаха Серафима Серба відійшов до Господа схимонах Арсеній Карульський, про хвороби якого я писав десь рік тому. Отець Арсеній помер у віці близько 90 років», - написав Павло Троцький.

Старець займався палітурками книг і був на Карулі ще в 1970-ті роки. Про нього написав митрополит Месогейський і Лавреотикійський Миколай (Хаджініколау) у своїй книзі "Свята Гора - найвища точка Землі".

«...Там жив отець Арсеній, палітурник книг. Йому було не більше п'ятдесяти. Небагатослівний, дещо різкуватий, без зайвих посмішок і милих речей. Ми заходили до нього по троє: більша кількість людей там простото не могла поміститися. Отець Арсеній показав нам свою палітурну справу й без зайвих слів дав зрозуміти, що нам час йти...»- так його описував майбутній митрополит Миколай.

Також Павло Троцький написав свої спогади про покійного старця.

«Я ж пам'ятаю, як о. Арсеній зайшов у келію о. Серафима. Спека стояла в Карулі дуже сильна. Можете уявити собі камінь, розпечений на сонці. Йому запропонували випити води. Ми [...] п'ємо воду при такій погоді склянками, як мінімум, а о. Арсеній побачив десь маленьку чарку й попросив її наповнити водою. І води випив, і не випив. Показував він свої пристосування для переплетіння книжок, а потім показав оригінали листів брата останнього посланця в Сербії ієромонаха Никона (Штрандтмана) духовним чадам в Америці. Карула багато років була в запустінні, а він зберіг листи. На диво спокійний, світлий старець. Тоді йому вже було за 80. Зараз думаю близько 90.

Останні роки старець не весь час жив в Карулі, частину часу він проводив у монастирі в Ламії, але навіть кілька місяців на рік провести в цьому аскетичному місці не просто», - зазначив він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".