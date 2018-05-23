Єпископ Варсонофій відвідав Святу Гору й опублікував фото та відео
Єпископ Варсонофій (Столяр) відправився в паломництво на Святу Гору. На своїй сторінці в Фейсбук він опублікував фотографії з монастирів, які він відвідує.
У п'ятницю, 18 травня, владика прибув в Уранополіс і написав: «паром відправляється на Святу Гору Афон. Починаємо паломництво».
Цього ж дня він відвідав монастир Дохіар.
Наступного дня, 19 травня, на свято преподобного Іова Почаївського, єпископ Варсонофій помолився на літургії в Покровському храмі Свято-Пантелеімонівського монастиря. Й опублікував у Фейсбуці фотографії з представниками духовенства. Також владика розмістив відео.
У Пантелеймонівському монастирі єпископ Варсонофій, як і всі паломники, виконував послух.
«Усі паломники на послуху. Допомагаю отцю Леву», - написав він.
Владика пом'янув усіх, хто просив молитов.
«Усі хто передав записочки та написав у повідомленні, згадав на літургії в Покровському храмі Пантелеімонівського монастиря», - зазначив єпископ Варсонофій.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".