Єпископ Варсонофій відвідав Святу Гору й опублікував фото та відео

Єпископ Варсонофій (Столяр) відправився в паломництво на Святу Гору. На своїй сторінці в Фейсбук він опублікував фотографії з монастирів, які він відвідує.

У п'ятницю, 18 травня, владика прибув в Уранополіс і написав: «паром відправляється на Святу Гору Афон. Починаємо паломництво».

Цього ж дня він відвідав монастир Дохіар.

Наступного дня, 19 травня, на свято преподобного Іова Почаївського, єпископ Варсонофій помолився на літургії в Покровському храмі Свято-Пантелеімонівського монастиря. Й опублікував у Фейсбуці фотографії з представниками духовенства. Також владика розмістив відео.

У Пантелеймонівському монастирі єпископ Варсонофій, як і всі паломники, виконував послух.

«Усі паломники на послуху. Допомагаю отцю Леву», - написав він.

Владика пом'янув усіх, хто просив молитов.

«Усі хто передав записочки та написав у повідомленні, згадав на літургії в Покровському храмі Пантелеімонівського монастиря», - зазначив єпископ Варсонофій.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".