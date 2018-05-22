В Ізюм прибув список афонської чудотворної ікони, перед яким було звершено молебні в усіх монастирях Святої Гори

В Ізюм зі Святої Гори Афон 19 травня прибув список ікони Богородиці «Відрада і втіха».

Цього дня митрополит Єлисей звершив всенічне бдіння у Вознесенському кафедральному соборі, куди перед богослужінням прибула ікона. Образ урочисто зустріли та хресним ходом перенесли в собор.

Владиці Єлисею співслужили представники духовенства з єпархії та собору, і братія чоловічого монастиря на честь «Піщанської» ікони Божої Матері.

Образ Богородиці «Відрада і втіха» був написаний на Афоні з благословення та на прохання митрополита Єлисея для споруджуваного храму на честь ікони Божої Матері «Відрада і втіха», який розташований у жіночому Борисо-Глебському монастирі села Водяне.

Ікона була освячена на Святій Горі. У всіх афонських монастирях перед нею було звершено молебень. Також у кожній обителі в образ вклали частинку мощей або святині, які зберігаються в монастирі.

Список ікони Богородиці «Відрада і втіха» буде доставлений у благочиння Ізюмської єпархії УПЦ для поклоніння. Потім він буде встановлений у храмі Борисо-Глібської обителі на честь ікони Богородиці «Відрада і втіха», який ще будується.

Оригінал ікони Пресвятої Богородиці «Відрада і втіха» (XIV ст.) зберігається в монастирі Ватопед на Святій Горі.

За матеріалами прес-служби Ізюмської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".