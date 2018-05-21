14 місяців на Святій Горі: вивчення Афона Петром Севастьяновим у XIX столітті (рос.)

В сети опубликован фрагмент статьи из журнала "Странник", в которой рассказывается о том, как в XIX веке Афон посетили известные в то время ученые-археологи.

Среди них был Петр Севастьянов. В 1859 году он отправился на Святую Гору в командировку, получив пособие в размере 16 тысяч рублей. На Афоне он пробыл 14 месяцев. Со Святой Горы тогда было вывезено более 5 тысяч рукописей.

Ученый описал свое путешествие на Святую Гору в письме.

«На Афоне меня встретили заботы и хлопоты не совсем приятные, у меня оказались 7 сотрудников, принадлежащих к пяти различным нациям, надо было... согласовать их между собою, а между делом ладить с 20 монашествующими.

…Одно утешение в беде я нахожу - отца Антонина (Капустина – ред.), которого и здесь оценили по достоинству. Его пребывание оказало мне большую пользу. Мы объездили 20 монастырей на расстояние 300 верст, и его советы, суждения и замечания останутся лучшим руководством в продолжение работ», - написал Петр Севастьянов.

Севастьянов также фотографировал виды Святой Горы, и составлял фотокарты. Он был в дружеских отношениях с другим известным ученым того времени – архимандритом Антонином (Капустиным).

«Кончил снимки Ивера, все прекрасно исполнено, с большим вкусом и чрезвычайно занимательно...», - писал ученый своему коллеге архимандриту Антонину (Капустину).

Статьи, которые Петр Севастьянов написал после афонской экспедиции, были изданы в книге «Заметки поклонника Святой горы». Книга вышла в Киеве в 1864 году.

Севастьянов много путешествовал не только по Святой Горе, а и по Русской империи, Западной Европе и Востоку. В результате таких поездок он собрал знаменитые коллекции - "Севастьяновского собрания". Среди них были снимки икон, церковной утвари, рукописей (как подлинники, так и снимки с них), слепки, рисунки и фотографии, гравюры, монеты.

По материалам isihazm.ru.

*Петр Севастьянов (16 августа 1811 года – 22 января 1867 года) — археолог, юрист, собиратель христианских древностей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".