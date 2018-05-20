Преподобний Ніл Мироточивий: обретіння мощей

Православні християни 20 травня відзначають знайдення мощей преподобного Ніла Мироточивого (Афонського).

Преподобний Ніл народився в Греції, на півострові Пелопоннесі. Хлопчик рано залишився сиротою. Його виховував дядько - ієромонах Макарій.

Досягнувши належного віку, він прийняв чернецтво і був висвячений у сан ієродиякона, а потім і в ієромонаха.

Дядько з племінником вирушили на Афон та оселилися в місці, яке називалося Святі Камені. Ігумен Великої Лаври дав їм письмовий дозвіл на володіння цією територією. Ченці збудували тут храм і келії.

Після смерті ієромонаха Макарія преподобний Ніл оселився в важко доступному місці, де проводив час у подвигах.

Після смерті святого Ніла з його мощей стало витікати миро, за яким приїжджали християни з різних країн Сходу. Через численні чудеса, які були від помазання цим миром, святого Ніла прозвали Мироточивим і канонізували.

Знайдення мощей святого відбулося 20 травня (за новим стилем) 1815 року під час будівництва храму при печері, в якій він жив.

Його мощі зберігаються у Великій Лаврі, також частина мощей знаходиться в монастирі Малєва на півострові Пелопоннесі, де преподобний жив протягом 15 років до того, як переселився на Святу Гору.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".