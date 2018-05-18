Намісник Іонинського монастиря розповів про відвідини Ксіропотама й Буразери

Архієпископ Іона (Черепанов), намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря, після паломництва на Афон, на своїй сторінці в Фейсбук продовжує ділитися фотографіями з видами Святої Гори.

Владика Іона коментує розміщені фотографії і відзначає їх хештегом «#веснаафон».

Намісник столичного монастиря продовжив розповідь про келію Буразери, де була написана ікона «Ігуменя Гори Афонської».

«Господь сподобив мене радості служити недільну літургію в Буразери. Там все прекрасно - і храм і спів, і чинність служби, і навіть бездоганна чистота території. Коротше, як у Вільшанці)», - зазначив архієпископ Іона.

Він відвідав афонську обитель Ксіропотам.

«По дорозі в Пантелеімонів монастир зайшов у Ксіропотам. Сам монастир вишуканістю архітектури не блищить, але околиці дуже мальовничі. На фото - кладовище обителі. Один з «шедеврів» архітектури Ксіропотама. Що вам нагадує? Школу? В'язницю? Лікарню?», - написав владика Іона.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".